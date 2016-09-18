Парламент Северной Осетии избрал главой республики Вячеслава Битарова

Парламент Северной Осетии избрал на должность главы республики Вячеслава Битарова. Об этом сообщил глава парламента Алексей Манчев.

«Постановление об избрании Битарова на должность президента будет направлено президенту и опубликовано, желаю успехов в работе и оптимизма», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

В материале уточняется, что по итогам тайного голосования Битаров получил 56 голосов. За другого кандидата на пост — председателя комитета парламента Северной Осетии по науке, образованию, культуре и информационной политике Елену Князеву — не проголосовал никто. Третьим кандидатом стал зампредседателя парламента республики Гарий Кучиев. За него было отдано три голоса. Всего в голосовании участвовал 61 депутат. Все кандидатуры были ранее внесены президентом России Владимиром Путиным.

С конца февраля 2016 года Вячеслав Битаров временно исполнял обязанности главы республики после смерти Тамерлана Агузарова.

В 1996-2010 годах Битаров занимал должность генерального директора ООО «ГК Пивоваренный дом «Бавария». В 2007 году стал депутатом парламента республики, работал на посту председателя комитета парламента Северной Осетии по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам, зампредседателя парламента республики.

С сентября 2015 года Битаров являлся председателем правительства Северной Осетии.