Парламент Северной Осетии избрал главой республики Вячеслава Битарова

С конца февраля 2016 года он занимал должность врио руководителя региона
Фото: ТАСС/Денис Абрамов
Парламент Северной Осетии избрал на должность главы республики Вячеслава Битарова. Об этом сообщил глава парламента Алексей Манчев.
«Постановление об избрании Битарова на должность президента будет направлено президенту и опубликовано, желаю успехов в работе и оптимизма», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
В материале уточняется, что по итогам тайного голосования Битаров получил 56 голосов. За другого кандидата на пост — председателя комитета парламента Северной Осетии по науке, образованию, культуре и информационной политике Елену Князеву — не проголосовал никто. Третьим кандидатом стал зампредседателя парламента республики Гарий Кучиев. За него было отдано три голоса. Всего в голосовании участвовал 61 депутат. Все кандидатуры были ранее внесены президентом России Владимиром Путиным.
С конца февраля 2016 года Вячеслав Битаров временно исполнял обязанности главы республики после смерти Тамерлана Агузарова.
В 1996-2010 годах Битаров занимал должность генерального директора ООО «ГК Пивоваренный дом «Бавария». В 2007 году стал депутатом парламента республики, работал на посту председателя комитета парламента Северной Осетии по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам, зампредседателя парламента республики.
С сентября 2015 года Битаров являлся председателем правительства Северной Осетии.
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