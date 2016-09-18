Мария Захарова зовет Саманту Пауэр в Сирию для понимания слова «стыд»

На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила постпреда США при ООН Саманту Пауэр в Сирию, чтобы та узнала значение слова «стыд».

Ранее американка заявила, что Захаровой «должно быть стыдно» за заявление, что Вашингтон защищает боевиков-террористов. Саманта Пауэр добавила, что боевики отрезали головы американским гражданам, потому США не могут их поддерживать. «Мы возглавляем коалицию из 67 стран, чтобы уничтожить эту группировку», — сказала Пауэр.

Захарова парировала заявление Пауэр, добавив к посту в соцсети фотографию, на которой президент США Рональд Рейган принимает в 1983 году в Белом доме делегацию афганских моджахедов.

«Дорогая Саманта Пауэр, чтобы узнать значение слова «стыд», советую Вам съездить в Сирию и пообщаться там с людьми», — написала Захарова в Facebook. Мария Захарова готова взять расходы по поездке Пауэр в Сирию на себя, отметив, что с ней американку никто не тронет, если только «по ошибке» коалиция попадет не туда.

«Соглашайтесь. И не бойтесь. Со мной Вас никто не тронет. Ну если только Ваши же опять «по ошибке» куда-нибудь попадут. Вам будет потом что вспомнить. И заодно узнаете, что такое «стыд», — подытожила Захарова.

Международная коалиция в субботу нанесла 4 авиаудара по сирийским войскам, находящимся в окружении группировок боевиков в районе аэродрома Дейр-эз-Зора, погибли 62 военнослужащих, около 100 ранены.

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