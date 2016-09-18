Вход в здание посольства РФ в Киеве заблокировали три человека

В Киеве три человека заблокировали вход в российское посольство. В димписсии проходит голосование на выборах в Государственную думу, при этом вход на территорию заблокирован, в том числе, депутатом Киевского горсовета от националистической партии. Один из мужчин, заблокировавших вход на территорию посольства России, держит на поводке собаку. В здание не пропускают избирателей, которые намерены проголосовать.

Среди заблокировавших вход в посольство – представитель партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, передает РИА Новости. Между тремя мужчинами и правоохранителями, несущими охрану здания диппредставительства, произошла потасовка.

Выборы в Госдуму РФ проходят 18 сентября.

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