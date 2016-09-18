На Камчатке и Чукотке начали подсчет голосов

На территории двух регионов проголосовало более 100 тыс. человек
В Камчатском крае и Чукотском автономном округе завершились выборы депутатов российской Государственной думы. Избирательные участки закрылись в 20.00 по местному времени (11.00 мск).
«На территории Чукотского автономного округа, по последним данным, приняли участие 59,35% избирателей — это 17 тыс. 582 человека из 29 тыс. жителей, имеющих право голоса», — приводит слова председателя избирательной комиссии Чукотского автономного округа Оксаны Талызиной агентство ТАСС.
Талызина также отметила, что 100% избирателей проголосовали в шести населенных пунктах: селах Краснино, Ламутское, Чуванское Анадырского района, Валькарен и Нутетельмен городского округа Эгвекинот, Биллингс городского округа Певек.
Как сообщила председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина, в регионе явка составила около 34,42% избирателей — в выборах, по последним данным, приняли участие 82 676 человек.
«Сегодня лидерами по количеству проголосовавших стали Пенжинский, Быстринский и Алеутский районы. Там проголосовали 60,86%, 58,39% и 49,61% избирателей соответственно», — отметила она.
В общей сложности на территориях двух регионов проголосовали более 100 тыс. человек.
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