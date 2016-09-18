Медведев с супругой проголосовали на выборах в Госдуму 7-го созыва

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой Медведевой прибыл на избирательный участок №2760 в гимназии №1448 на улице Довженко на западе Москвы для голосования на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва.

Отмечается, что посещение участка премьер-министром РФ никак не повлияло на ход голосования. Доступ на участок не ограничен — для входа избирателям необходимо предъявить паспорт. В здании гимназии также присутствовали наблюдатели и представители СМИ.

В течение десяти лет Дмитрий Медведев голосует на всех президентских, парламентских и городских выборах на избирательном участке в Шуваловской гимназии №1448.

Выборы в Госдуму РФ седьмого созыва проходят 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам. Всего в этот день назначено более 5,3 тыс. избирательных кампаний разного уровня.