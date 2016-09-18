ЦИК: явка в 10% на 11.00 не является определяющей

Зампред комиссии Николай Булаев выразил уверенность в том, что выборы в России пройдут успешно
Явка в 10% на выборы в Госдуму не является определяющей. Об этом заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.
«Я бы относился к явке на 11.00 достаточно спокойно, тенденция на это время еще не является определяющей. А вот справки, которые мы будем давать на 12.00, 13.00 и на 14.00, уже будут являться определяющими. Сегодня явка по стране с учетом того, что Дальний Восток уже активно идет в завершающую фазу, превышает 10% в целом по стране (10,08%. — «Известия»), — сказал он.
Член ЦИК также выразил благодарность всем органам, которые участвовали в организации досрочных выборов в труднодоступных из-за наводнений местах Приморья.
«На утро сегодняшнего дня нам удалось открыть все избирательные участки в Приморье. Вместе с Минкомсвязи, «Ростелекомом» и МЧС нам удалось установить устойчивую связь со всеми избирательными участками без исключений, где бы они ни находились и что бы с ними ни происходило», — отметил он.
Булаев также выразил уверенность в том, что выборы в России пройдут успешно.
«Проблем никаких не будет. Достаточно устойчивая явка по Забайкальскому краю (26% на 10.47). Высокая явка по Республике Тыва, превышает явку предыдущих выборов. По Иркутску — 21,86%, по Сахалину — 26,78», — заключил он.
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