Националисты пытались заблокировать вход в генконсульство РФ в Одессе

Попытку заблокировать вход в генконсульство России в Одессе совершили около десятка радикально настроенных националистов. Радикалы выкрикивали националистические лозунги и препятствовали россиянам, желающим войти в здание для голосования на выборах в Госдуму.

Правоохранители оттеснили националистов от входа в здание, началась потасовка. В результате действий полиции задержаны четыре человека, им вменяется мелкое хулиганство и неповиновение стражам порядка. Известно, что один из задержанных — лидер одесского отделения националистического «Правого сектора» (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена законом).

В настоящее время вход в генконсульство России разблокирован, процесс голосования продолжается.

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