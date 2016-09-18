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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал за Россию

Политик призвал россиян обязательно прийти на избирательные участки, чтобы не допустить фальсификаций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке №142 во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах в Москве. Он заявил, что президент призвал голосовать за Россию, и он проголосовал за Россию.

Зюганов также выразил надежду, что эти выборы помогут людям разобраться, что происходит в стране, а также призвал россиян обязательно прийти на избирательные участки.

«Для нас исключительно важна явка. Я еще раз обращаюсь ко всем. Есть хороший способ выразить свое обращение — прийти на выборы и проголосовать. Каждый волен голосовать как ему заблагорассудится, или совет подсказывает, или личный опыт. Но отсутствие многих на избирательных участках — это главное поле для фальсификаций выборов. Не надо давать такую возможность», — заявил лидер КПРФ.

Зюганов добавил, что от партии на выборах по всей стране работает почти 500 тыс. наблюдателей.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал за Россию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал за РоссиюПолитик призвал россиян обязательно прийти на избирательные участки, чтобы не допустить фальсификаций

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