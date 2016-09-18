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Воскресенье,
18 сентября
2016 года
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У посольства России в Киеве избили россиянина

Нападавший задержан

На россиянина, который пришел проголосовать на выборах в Государственную думу в посольстве РФ в Киеве, напал мужчина. Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины.

Мужчина, ранее представившийся главой общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаилом Ковальчуком, а также депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко не пускали гражданина России в здание посольства. После словесной перепалки Ковальчук напал на россиянина и, сбив его с ног, нанес ему несколько ударов по лицу, передает агентство «РИА Новости» с места событий.

Ранее сообщалось о трех мужчинах, заблокировавших вход в российское посольство в Киеве. Между ними и правоохранителями, охраняющими здание, произошла потасовка.

Как ранее в воскресенье писали «Известия», около десятка радикально настроенных националистов совершили попытку заблокировать вход в генконсульство России в Одессе. Мужчины выкрикивали националистические лозунги и препятствовали россиянам, желающим войти в здание для голосования на выборах в Госдуму. В результате мелкой потасовки правоохранители задержали четверых человек, которым вменяется мелкое хулиганство и неповиновение стражам порядка.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

У посольства России в Киеве избили россиянина

Нападавший задержан

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