У посольства России в Киеве избили россиянина

На россиянина, который пришел проголосовать на выборах в Государственную думу в посольстве РФ в Киеве, напал мужчина. Злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины.

Мужчина, ранее представившийся главой общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаилом Ковальчуком, а также депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко не пускали гражданина России в здание посольства. После словесной перепалки Ковальчук напал на россиянина и, сбив его с ног, нанес ему несколько ударов по лицу, передает агентство «РИА Новости» с места событий.

Ранее сообщалось о трех мужчинах, заблокировавших вход в российское посольство в Киеве. Между ними и правоохранителями, охраняющими здание, произошла потасовка.

Как ранее в воскресенье писали «Известия», около десятка радикально настроенных националистов совершили попытку заблокировать вход в генконсульство России в Одессе. Мужчины выкрикивали националистические лозунги и препятствовали россиянам, желающим войти в здание для голосования на выборах в Госдуму. В результате мелкой потасовки правоохранители задержали четверых человек, которым вменяется мелкое хулиганство и неповиновение стражам порядка.