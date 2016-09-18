Глава государства прибыл на избирательный участок №2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу. Глава государства пришел на избирательный участок №2151, который находится в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Путин традиционно голосует здесь по месту своей прописки.
Получив бюллетень для голосования, глава государства отправился в кабинку.
На вопрос журналистов о том, проголосовал ли президент «против всех», Путин ответил:
«Почему? У меня есть за кого голосовать. Вы разве не знаете?».
Напомним, избирательные участки начали свою работу в 8.00. По словам сотрудников избирательной комиссии, в настоящий момент на участке №2151 отмечается высокая активность избирателей. Явка на момент голосования Владимира Путина составила 13%.
Выборы в Государственную думу проводятся по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.
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