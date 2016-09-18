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Экс-глава Франции Жак Ширак госпитализирован с легочной инфекцией

Сейчас политик находится в одном из крупнейших госпиталей Парижа — Питье-Сальпетриер

Экс-президент Франции Жак Ширак госпитализирован в клинику Парижа в связи с необходимостью лечения легочной инфекции.

Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на родственников бывшего французского лидера. Сейчас Жак Ширак находится в одном из крупнейших госпиталей Парижа - Питье-Сальпетриер. Зять бывшего президента Фредерик Сала-Бару сообщил, что Жак Ширак будет оставаться в больнице в ближайшие дни.

Сейчас экс-главе Франции 84 года, он уже попадал в больницу 9 декабря 2015 года для общей проверки состояния здоровья. Жак Ширак занимал пост президента Франции два срока подряд — с 1995 по 2007 год.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Экс-глава Франции Жак Ширак госпитализирован с легочной инфекцией

Сейчас политик находится в одном из крупнейших госпиталей Парижа — Питье-Сальпетриер

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