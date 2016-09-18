В Киеве усилена охрана посольства России

Охрана посольства России в Киеве, где россияне голосуют на выборах в Госдуму, усилена. К зданию дипмиссии направлены дополнительные наряда полицейских. Усиление охраны посольства РФ произошло после попытки троих мужчин заблокировать вход в здание.

Начальник главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что полицейские будут предотвращать провокации, а лица, пытающиеся их осуществить, будут задержаны.

«Охрана усилена. В посольство направлены дополнительные наряды полиции. Будем предотвращать провокации, лица, которые будут пытаться их сделать, будут задержаны», — сказал Крищенко в эфире «112 Украина».



Около 20 радикалов в ночь на 17 сентября напали на посольство РФ в Киеве, забросав территорию дымовыми шашками.

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