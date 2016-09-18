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В Испании прогремел мощный взрыв, известно об одном погибшем

Взрыв с последующим пожаром произошел в жилом доме в Премия-де-Маре, расположенном в 20 км от Барселоны

Власти сообщают об одном погибшем и 15 раненых в результате взрыва, произошедшего утром в воскресенье в жилом доме пригорода Барселоны.

Экстренные службы выезжали в Премия-де-Маре, в 20 км от Барселоны. Взрыв раздался примерно в 8.20 по местному времени в одной из квартир семиэтажного жилого дома. После сильного хлопка в квартире начался серьезный пожар.

Причины взрыва уточняются, на месте продолжают работу бригады спасателей  и пожарных. Местные СМИ передают, что мог взорваться бытовой газ.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Испании прогремел мощный взрыв, известно об одном погибшем

Взрыв с последующим пожаром произошел в жилом доме в Премия-де-Маре, расположенном в 20 км от Барселоны

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