В Испании прогремел мощный взрыв, известно об одном погибшем

Власти сообщают об одном погибшем и 15 раненых в результате взрыва, произошедшего утром в воскресенье в жилом доме пригорода Барселоны.

Экстренные службы выезжали в Премия-де-Маре, в 20 км от Барселоны. Взрыв раздался примерно в 8.20 по местному времени в одной из квартир семиэтажного жилого дома. После сильного хлопка в квартире начался серьезный пожар.

Причины взрыва уточняются, на месте продолжают работу бригады спасателей и пожарных. Местные СМИ передают, что мог взорваться бытовой газ.