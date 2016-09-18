Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в родном селе Центарой

Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму на избирательном участке в школе в родном селении Центарой. Кадыров отметил, что он любит свой народ, а народ любит его.



«Как вы видите, выборы проходят активно. Я не волнуюсь, изберут ли меня или нет, потому что я люблю свой народ, а народ любит меня», — отметил он. «У нас менталитет такой — все друг друга знают и поддерживают, уверен, что явка точно будет за 90%», — добавил врио Чечни.

Вместе с Рамзаном Кадыровым проголосовал первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, уточняет ТАСС.

18 сентября в Чеченской Республике проходят прямые выборы главы республики, депутатов Госдумы и парламента Чечни и выборы в органы местного самоуправления.