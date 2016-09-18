Украинские радикалы не смогли сорвать выборы в Госдуму

Столкновения сотрудников правоохранительных органов с группой протестующих произошли у посольства России в Киеве. Злоумышленники попытались заблокировать вход в задние, в котором расположен участок для голосования россиян на выборах в Государственную думу.

В ходе акции один из мужчин преградил вход на территорию диппредставительства, еще несколько человек, среди которых был депутат киевского городского совета, бывший народный депутат от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, стали расшатывать ограждение.

Между злоумышленниками и одним из пришедших проголосовать россиян произошла драка, в ходе которой гражданин РФ был избит. Мужчина, ранее представившийся главой общественной организации «Национал-патриотическое движение Украины» Михаилом Ковальчуком, а также депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко не пускали гражданина России в здание посольства. После словесной перепалки Ковальчук напал на россиянина и, сбив его с ног, нанес ему несколько ударов по лицу. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали Ковальчука. Им также удалось разблокировать вход и оттеснить протестующих. Охрана посольства России в Киеве была усилена — к зданию дипмиссии направились дополнительные наряды полицейских.

Наблюдатели миссии ОБСЕ назвали нарушением блокирование националистами посольства РФ в Киеве.

«Безусловно, блокирование входа в здание посольства, из-за чего люди не могут проголосовать, является нарушением прав граждан. Мы также наблюдаем за провокациями, которые происходят», — сказал представитель организации агентству ТАСС.

Между тем у здания посольства России в украинской Одессе также произошла потасовка — представители «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) попытались заблокировать россиянам проход в здание. Мужчины выкрикивали националистические лозунги и препятствовали россиянам, желающим войти в здание для голосования. В результате правоохранители задержали четырех человек, которым вменяется мелкое хулиганство и неповиновение стражам порядка.



Фото: ТАСС/Архип Верещагин

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Напомним, ранее власти Украины выступили против проведения выборов в Госдуму на территории страны. Официальный Киев также требовал отменить голосование в Крыму. В Москве требование назвали «смехотворным». Выборы были организованы на территории посольства в Киеве и в консульствах РФ в других городах.

В ночь на 17 сентября около 20 радикалов напали на посольство РФ в Киеве, забросав его территорию дымовыми шашками. Как сообщили в диппредставительстве, нападавшие также «обстреляли» здание из салютной установки.



