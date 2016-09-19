«Меридианы Тихого» в фильмах и дискуссиях

XlV Международный кинофестиваль стран АТР — так в печати называют Азиатско-Тихоокеанский регион, входящий в число приоритетных направлений современной внешней политики России, — и начался, и закончился за здравие.

«Меридианы Тихого», состоявшиеся в этом году в четырнадцатый раз, бесспорно, самый сильный региональный международный фестиваль в нашей стране. В последнее время ему создает конкуренцию «Край света» в Южно-Сахалинске. В этом году, вопреки логике фестивального движения, оба фестиваля проводились практически одновременно. Поэтому ни я, ни другие специалисты по кино Азии и Тихого океана не смогли принять участие в обоих, о чем мои зарубежные коллеги выражали сожаление. Надеюсь, что в будущем таких досадных совпадений не будет, какова бы ни была конкуренция.

Помимо конкурса полнометражных и короткометражных лент программа фестиваля во Владивостоке включала традиционную международную панораму, приуроченную к Году кино программу российских фильмов, персональные ретроспективы Михаила Ромма, президента нынешнего фестиваля Федора Бондарчука, марокканского режиссера Харуна Фароки и площадку Фаины Раневской.

Специальные программы были посвящены китайскому кино и «странному времени» в истории (уже истории!) кинематографа России — 1990-м годам. Уже этот далеко не полный перечень фестивальных разделов говорит о невозможности охватить его целиком.

В своих заметках я буду чрезвычайно субъективен, и не случайно. В 2003 году я был непосредственно причастен к рождению этого фестиваля вместе с его директором-театралом Ефимом Звеняцким. Хотелось бы сказать бессменным, но в его работе на фестивале по разным обстоятельствам был перерыв, в отличие от старожилов — исполнительного директора Натальи Шахназаровой и программного директора Юрия Гончарова. За эти годы среди отборщиков появились и новые лица — мой бывший аспирант, ныне консультант «Двухнедельника режиссеров» в Каннах Игорь Гуськов и мой будущий соискатель, которого многие считают местным хунвейбином, — Андрей Василенко. Именно их далеко не во всём совпадающие вкусы сформировали интересную, дискуссионную и многоплановую программу.

Не скрою, в одном я организаторам позавидовал. В отличие от круглых столов московского МКФ, где почти безраздельно господствуют наши внутренние дискуссии, а редкие русскоговорящие иностранцы играют роль (не)прошенных гостей, владивостокские беседы о взаимодействии фестивалей и критического сообщества были подлинно международными. Актуальная полемика захватила всех участников — от художественного руководителя «Двухнедельника режиссеров» Эдуарда Вайнтропа до автора этих строк.

Поскольку конкурсные и внеконкурсные программы были богаты сюрпризами и далеко неоднозначны, членам жюри пришлось нелегко. Но начну с других наград. Приз зрительских симпатий получил остросюжетный фильм Алексея Красовского «Коллектор». Чтобы понять почему — достаточно перечислить актеров: Константин Хабенский, Ксения Буравская, Полина Агуреева, Дарья Мороз.

Традиционный для фестиваля приз имени уроженца этих мест, звезды Голливуда Юла Бриннера вручал его сын, американский профессор Рок Бриннер. Награда справедливо досталась исполнительнице главной роли в конкурсном российском фильме «Я умею вязать» Алине Ходжеваной.

Жюри Международной федерации кинопрессы отметило канадскую короткометражную ленту «Аниме» Арно Брисбуа и китайско-канадскую психологическую драму «Старый камень» Джонни Ма.

Основное жюри под председательством Владимира Хотиненко продемонстрировало чудеса политкорректности, присудив специальный приз уже упомянутому фильму «Я умею вязать» очаровательной Надежды Степановой, с которой я имел счастье пройтись по красной дорожке на церемонии закрытия фестиваля (на открытие я по своему обыкновению опоздал). Судя по всему, жюри покорила японская картина «Двойная жизнь». Приз за лучшую режиссуру получила дебютантка Йосиюки Киси, а за лучшее исполнение женской роли — Муки Кадоваки. В последнем случае, видимо, не обошлось без полемики.

Я бы предпочел Шахану Госвани, играющую эмансипированную героиню фильма из Бангладеш «Ведутся работы». Актриса была гостьей фестиваля, и ее темперамент оживлял все наши мероприятия. Видимо, мои предпочтения разделял и член жюри Эдуард Вайнтроп, но ему не удалось убедить коллег. Тем не менее у девушки большое будущее, даже если она осталась без приза.

Лучшим актером был признан Кристофер Эбботт, сыгравший «деструктивного бездельника» (формулировка из аннотации) Джеймса Уайта из одноименного фильма. Лучшим же фильмом стала китайская мистическая драма «Жизнь после жизни» (дебют режиссера Ханьи Чжан). Приз по разделу короткометражных лент получили Ника Барабаш и Андреас Костандакес за фильм «Забелин».

Жюри азиатской киноорганизации НЕТПАК была предложена программа как из конкурса, так и из «Панорамы». Судьи отдали предпочтение действительно впечатляющей и мрачной иранской ленте «Бессмертный» (режиссер Хади Мохагег) и высказывали сожаление, что включенные в их программу российские фильмы («Я умею вязать» и «Эликсир» Даниила Зинченко), сами по себе интересны, но не имеют никакого отношения к Азии.

А вот фильм «Прикосновение ветра», включенный в российскую документальную программу (режиссерский дебют Ольги Веремеевой, режиссер документальной части Елена Демидова), специфике НЕТПАК, безусловно, соответствует, хотя ему и трудно было бы тягаться с «Бессмертным».

Картина, где действие происходит в Бурятии, находится, по крылатой формулировке Сергея Эйзенштейна, «по ту сторону игровой и неигровой», и Юлия Ауг здесь то играет фиктивную героиню, то остается сама собой. Впрочем, по отношению к этой ленте мне трудно сохранять объективность — это первый полнометражный продюсерский проект моей дочери Анастасии, и вместе с Еленой Демидовой я представлял картину на фестивале. Впереди — юбилейные пятнадцатые «Меридианы Тихого». Пожелаем им успеха.

Справка «Известий»

«Меридианы Тихого» — Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводится с 2003 года. Ежегодно в фестивале участвует около шестидесяти стран, а оргкомитет рассматривает более 850 заявок на участие.