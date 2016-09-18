Мосгоризбирком: явка по Москве на 12.00 составила 8,34%

По данным, которые приводит Мосгоризбирком, в Москве явка избирателей на выборы в Госдуму РФ составила 8,34% по состоянию на 12.00.

Лидирует по активности избирательных округов Москвы Центральный округ, где проголосовали 10,08% граждан. Самая низкая явка по Москве в Люблинском избирательном округе, там проголосовали 5,84% избирателей.

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