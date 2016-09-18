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Неверов призвал все политические партии пресекать нарушения на выборах

Секретарь генсовета «Единой России» заявил, что в его партии работает ситуационный центр, куда поступает информация со всех избирательных участков России

Секретарь генсовета «Единой России», зампред Госдумы РФ Сергей Неверов призвал членов всех политических партий пресекать возможные нарушения и провокации на сегодняшних выборах депутатов нижней палаты российского парламента.

«Призываем представителей всех политических партий пресекать нарушения и возможные провокации», — приводит ТАСС заявление Сергея Неверова.

По его словам, в центральном исполнительном комитете «Единой России» сейчас работает ситуационный центр, куда поступает информация со всех избирательных участков России, и представители партии будут мгновенно реагировать, если станет известно о каких-либо нарушениях в ходе голосования.

Напомним, 18 сентября по всей России проходят выборы в Государственную думу. Голосование проводится по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Неверов призвал все политические партии пресекать нарушения на выборах

Секретарь генсовета «Единой России» заявил, что в его партии работает ситуационный центр, куда поступает информация со всех избирательных участков России

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