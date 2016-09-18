Лидеры партий проголосовали в эфире федеральных каналов

К полудню Единого дня голосования большинство лидеров партий, участвующих в выборах депутатов Госдумы седьмого созывы, проголосовали на избирательных участках вместе с другими избирателями. Федеральные телеканалы впервые показали голосование лидеров непарламентских партий, что говорит о равенстве подхода ко всем участникам политического процесса, уверен глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Председатель «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев на избирательный участок в Шуваловской гимназии на улице Довженко пришел вместе с супругой Светланой.

Фото: ТАСС//пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

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«Я надеюсь, что каждый, кто считает для себя важным участие в избирательном процессе, придет и проголосует, тем самым внеся свой вклад в развитие нашей политической системы», - сказал Дмитрий Медведев журналистам после того, как опустил в урну бюллетень. Он подчеркнул важность того, что в Единый день голосования люди делают свой выбор, определяют будущих представителей в органах власти - и в федеральных, и региональных, и муниципальных.

Свой голос также уже отдал спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин. Он обратил внимание на то, что новый состав Центризбиркома проделал большую работу и помог стать избирательной кампании более открытой и прозрачной.



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что "проголосовал за Россию", как призывал президент страны Владимир Путин. Он отметил, что наиболее важным считает явку избирателей на выборах, и призвал всех россиян прийти на избирательные участки для волеизъявления.



- Каждый волен голосовать как ему заблагорассудится. Но отсутствие многих на избирательных участках - это главное поле для фальсификаций выборов. Не надо давать такую возможность», - сказал он журналистам после голосования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков

Возросшую прозрачность и честность выборов отметил во время голосования лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, «эсеры» не заметили ни одного нарушения.

- По выборам могу сказать, что на порядок выборы честнее, прозрачнее, я имею в виду избирательная кампания. Нужно ещё дождаться, как пойдёт голосование и подсчет голосов, - заявил он и добавил, что ему понравилось голосовать с помощью комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), потому что «им доверия больше».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Без общения с журналистами обошелся лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он проголосовал и молча уехал.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Руководители непарламентских партий голосовали по месту прописки. Например, лидер «Родины» Алексей Журавлев опустил бюллетень в Воронеже, о чем сообщил на своей страничке в социальной сети. Также в числе уже проголосовавших лидеры «Партии роста» и «Российской партии пенсионеров за справедливость».

Федеральные телеканалы показали голосование не только первых лиц государства, но и председателей партий, в том числе и непарламентских, что, по мнению главы Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, демонстрирует абсолютное равенство подхода к участникам выборов со стороны прессы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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- Традиционно показывали президента, премьера и лидеров парламентских партий. А сегодня показали Явлинского (Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко»), Сурайкина (Максим Сурайкин, лидер «Коммунистов России»), - обратил внимание он. - Это необходимо, чтобы наиболее влиятельные в стране политики, лидеры общественного мнения принимали участие в выборах, так как это мотивирует всех граждан.