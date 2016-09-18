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ДНР: Киев стягивает вооружение и личный состав к линии соприкосновения

Об этом заявил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил в воскресенье журналистам, что силовики Киева стягивают тяжелую технику и личный состав к линии соприкосновения.

«В районе Кураховки выявлено местонахождение двух танков, Красногоровки — трех БМП, которые постоянно обстреливают Петровский район Донецка», — приводит слова Басурина «РИА Новости». Басурин добавил, что автомобили с боеприпасами и личным составом прибыли в район Дзержинска и поселка Старый Крым.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе в полночь 1 сентября.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

ДНР: Киев стягивает вооружение и личный состав к линии соприкосновения

Об этом заявил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин

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