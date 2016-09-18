В воронежском селе первому избирателю подарили бутылку водки

Первому проголосовавшему на выборах в Госдуму в селе Александровка Панинского района Воронежской области избирательная комиссия участка №28/26 подарила бутылку водки. Об этом сообщила председатель избиркома участка Нина Черникова.

«У нас эта традиция уже 20 лет — мы вручаем своему первому избирателю бутылку водки. Сегодня наш первый избиратель пришел в 7.45. Это никакой не подкуп, мы уже давно дарим всем своим избирателям подарки. Например, для 18-летних избирателей мы приготовили шоколадки. Есть и другие подарки — уже от избиркома», — приводит ее слова сайт НТВ.Ru.

По ее словам, инициатива дарить бутылку водки принадлежит непосредственно участковой комиссии.

В единый день голосования, 18 сентября, в Воронежской области открылись 1711 избирательных участков, рассчитанных на прием 1 879 264 человек. Помимо выборов в Госдуму в регионе проходят дополнительные выборы депутата Воронежской облдумы по одномандатному избирательному округу №1 и выборы в органы местного самоуправления.