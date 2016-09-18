Российский космонавт Иванишин проголосовал на выборах с МКС

Анатолий Иванишин проголосовал на выборах в Госдуму РФ с борта Международной космической станции (МКС). О своем решении космонавт сообщил доверенному лицу — заместителю командира отряда космонавтов Олегу Кононенко.

Об этом рассказал представитель Центра управления полетами (ЦУП).

«Он (Иванишин. — Ред.) сообщил по закрытому каналу связи о своем решении доверенному лицу, который отметил необходимый пункт в бюллетене и опустил его в урну для голосования, которую также привезли в ЦУП», — приводит «РИА Новости» слова представителя ЦУП.

В момент голосования МКС пролетала над Атлантическим океаном в районе Канарских островов.