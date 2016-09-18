В НАТО полагают, что Балканам угрожает исламский терроризм

На конференции военного комитета НАТО в хорватском Сплите председатель военного комитета альянса генерал Петр Павел заявил, что Балканам угрожает исламский терроризм.

Генерал отметил, что ситуация на Балканах далека от стабильной, а западные Балканы представляют собой потенциальный источник возникновения вооруженных конфликтов.



«Ситуация на Балканах не просто далека от стабильной, и мы отдаем себе в этом отчет, но западные Балканы до сих пор являются потенциальным источником возникновения вооруженных конфликтов», — цитирует хорватское агентство HINA генерала НАТО, передает «РИА Новости».



Председатель военного комитета НАТО считает серьезной для Балкан опасность исламского терроризма в Боснии и Герцеговине. При этом Петр Павел отметил, что подобное развитие событий может стать проблемой всей Европы.



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