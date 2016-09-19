Чернозем на продажу

Осень — время урожая. Украине в этом году повезло: будет с хлебом. Аграрии собрали порядка 70 млн т зерна, из них, по данным минагрополитики, 23,5 млн т уйдет на внутреннее потребление. В текущем маркетинговом году Украина планирует экспортировать рекордные 39,8 млн т зерновых, включая 14 млн т пшеницы.

Впрочем, планы и обещания киевских властей могут дать осечку. Останется ли Украина в тройке ведущих мировых экспортеров зерновой продукции, зависит от конъюнктуры мирового рынка зерновых и господдержки украинских сельхозпроизводителей. После госпереворота сельхозрынок столкнулся с новыми налоговыми правилами и европейским квотированием.

Если сравнивать сегодняшние «достижения» агросектора с показателями предыдущих лет, то прослеживаются любопытные моменты. В 2014 году «евродемократы» смогли собрать 63 млн т зерна, заложенных еще при предшественниках. А вот истинно первый урожай правительства «реформаторов» в 2015 году оказался рекордно низким. Так спешили в Европу, что в 2014 году удосужились посеять всего-навсего 14,9 млн га зерновых. В прошлом году немного протрезвели и увеличили площади посевов. Поэтому неудивительно, что на фоне урожая 2015-го урожай нынешний пошел в плюс.

Зерно — один из «китов», на которых держится украинская экономика. За первую половину 2016 года Украина на 85% исчерпала общие квоты на экспорт продуктов питания в Европу и полностью — на экспорт пшеницы. Понятно, что кроме стран ЕС наша страна поставляет зерно и в другие государства, например, в Индонезию, на Филиппины, в Бангладеш. Но даже в условиях увеличения поставок в 2016 году Украина может недосчитаться $1–1,5 млрд.

Дело в том, что в этом году в мире избыток зерна, высокая урожайность отмечена, в частности, в США и в России. То есть цена на зерно может не оправдать надежды аграриев, и в результате будет усложнено финансирование посевной.

Киевские власти рапортуют и о росте капитальных инвестиций в сельское хозяйство за первые шесть месяцев 2016-го на 73,8%, до 17 млрд грн по сравнению с показателями за аналогичный период 2015 года. Умалчивается лишь пикантная деталь — сразу же после госпереворота инвестиционная активность в агросекторе была практически остановлена. Да и сегодня аграрный сектор требует вложений в разы больше, чем вышеуказанная сумма.

Вытянет ли сельское хозяйство экономику Украины из кризиса — большой вопрос. Да, в 2013 году агросектор считался «локомотивом экономики», тогда объем сельхозпроизводства вырос на 13,6%.

А сегодня снижается производство мяса, молока, яиц, вырезают поголовье крупного рогатого скота, свиней, птицы. Когда-то прилавки были завалены «ножками Буша», а сегодня — варшавским беконом. До переворота строились элеваторы, зернохранилища, закупалась техника, а после сельхозпроизводители остались один на один с землей.

Для поддержки сельхозпроизводителей в 1999 году были введены налоговые льготы, согласно которым аграрии оставляли в своем распоряжении сумму НДС. Несмотря на то что спецрежим фактически являлся единственной действенной системой господдержки производителей сельхозпродукции, по требованию МВФ с 1 января 2016 года он был отменен. Кроме того, в 2015 году сельхозпроизводители зерновых и технических культур потеряли право на налоговый кредит. Если кабмин не вернет налоговые льготы, аграрии грозятся масштабными акциями протеста.

В «демократической» Украине все настолько шатко и переменчиво, что ни для кого не станет удивлением, если уже завтра ее распродадут по кусочкам иностранцам. О рынке земли первым заикнулся премьер Арсений Яценюк, а недавно разрешить продажу земли Верховную раду призвал Петр Порошенко. Как известно, сейчас действует мораторий на торговлю украинским черноземом. Но именно это, по мнению «реформаторов», а не тотальная коррупция в их рядах мешает привлечению инвесторов, в частности, в аграрную сферу.

По сути земля, а на Украине около 30 млн га чернозема, это единственный товар, который интересует иностранцев. Чернозем занимает почти половину (44%) территории нашей страны, являясь десятой частью всех мировых запасов. Предложение, озвученное киевскими властями, выставить на аукцион 1 млн га земли означает продать с молотка территорию больше, чем вся Черновицкая область. Это почти целиком взятая Тернопольская, Ивано-Франковская или Закарпатская область.

Поскольку на Украине не сформирован рынок земли, то понятно, что землю приобретут те, у кого больше денег, то есть иностранцы. Да и цена земли будет в рамках государства копеечная. «Реформаторы» лоббируют торги в так называемый «день покупателя», когда за бесценок можно скупить самое ценное. То есть не тогда, когда это могло бы быть выгодно стране, а в угоду западным кураторам.

Видимо, неспроста ранее американский посол Пайетт заявил, что Украина должна стать самой большой в мире аграрной страной. Он не сказал о достижениях в науке, авиа- и машиностроении, он сказал о самом большом в мире сырьевом придатке под названием Украина. Причем вместо здоровой продукции на наших плодородных черноземах могут начать выращивать американские ГМО. Еще ни одно государство, сделавшее ставку на сельское хозяйство, не стало богатым.

По словам нынешнего премьера Владимира Гройсмана, сначала надо определить закон об обороте земель, а дальше дело за малым — принять его в Раде. На данный момент кабмин предлагает открыть рынок земли в два этапа: с 2017 года разрешить торговлю государственными землями сельхозназначения, а через два года — земельными паями, находящимися в частной собственности.

Майданутее решения, чем продавать землю, даже придумать нельзя. Земля — это уникальный товар, она не воспроизводится. Если киевские власти-таки реализуют обещание, данное Западу, и выставят на торги украинские черноземы, народ взорвется. Торговать землей в сегодняшних условиях — безумие. Это единственное богатство, которое еще осталось у людей. При этом покупатели должны понимать, что все сделки с нелегитимной властью будут нелегитимны и незаконно приобретенное придется возвращать.

До нового года Верховная рада должна определиться и с рынком земли. Посмотрим, какой госбюджет-2017 подадут киевские власти и что в нем будет предусмотрено для аграриев. Мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель действует до 1 января 2017 года. Время «Ч» не за горами. Украине нужны хозяйственники, а не подлые марионетки. Надеюсь, в этот раз люди сделают правильный выбор.

Автор — народный депутат Украины в 2006–2014 годах

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