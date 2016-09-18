В Таиланде кубомедуза ужалила двухлетнего мальчика из России

В Таиланде двухлетнего ребенка из России и его родителей ужалила опасная для человека кубомедуза, после этого мальчика госпитализировали.

Как сообщает телеканал Thai PBS, инцидент произошел 17 сентября у берегов тайского острова Самуй. Из-за сильного ожога медузы ребенок потерял сознание во время купания. На место происшествия прибыли спасатели и оказали ему первую медицинскую помощь. После того как ребенок пришел в сознание, его доставили в медучреждение. Жизни мальчика сейчас ничего не угрожает.

Отмечается, что родители ребенка также получили ожоги, но они не были опасными для жизни.

Кубомедузы, или морские осы, обитают в тропических и субтропических водах. Ожоги, вызываемые их стрекательными клетками, могут быть опасны для жизни человека. В прошлом году от ожога кубомедузы на острове Самуй скончалась 26-летняя туристка из Германии.