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Вице-спикер парламента Крыма призвал избирателей «утереть нос» США

Власти региона заявили, что высокая явка на выборах в Госдуму РФ еще раз продемонстрирует, что полуостров является неотъемлемой частью российского государства

Руководство Крыма призвало жителей региона проголосовать на выборах депутатов в Госдуму РФ седьмого созыва и тем самым «утереть нос» Вашингтону и Киеву, сообщил вице-спикер крымского парламента Андрей Козенко.

«Своей высокой явкой нам нужно в очередной раз утереть нос всем, кто считает Крым аннексированным. Утереть нос Киеву, Вашингтону и показать всем, что Крым сегодня — неотъемлемый субъект Российской Федерации», — приводит ТАСС заявление Андрея Козенко.

При этом другой вице-спикер парламента Крыма Константин Бахарев считает, что явка на текущих выборах будет такой же высокой, как во время проведения референдума о воссоединении региона с Россией.

По данным республиканской избирательной комиссии, по состоянию на 12.00 мск в Крыму проголосовало 322 тыс. человек, что составляет около 22% от общего числа избирателей.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Вице-спикер парламента Крыма призвал избирателей «утереть нос» США

Власти региона заявили, что высокая явка на выборах в Госдуму РФ еще раз продемонстрирует, что полуостров является неотъемлемой частью российского государства

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