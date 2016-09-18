Правоохранители отпустили троих задержанных у посольства РФ в Киеве

Сотрудники правоохранительных органов Украины отпустили троих задержанных возле посольства России в Киеве. Об этом сообщил заместитель начальника патрульной полиции Киева Олег Чувилкин.

«В отношении троих задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях, после этого их отпустили», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Напомним, ранее в воскресенье у здания посольства, где проходит голосование на выборах в российскую Государственную думу, были задержаны три человека. Мужчины, среди которых депутат Киевского городского совета от националистической партии «Свобода» Владимир Назаренко и активист Михаил Ковальчук, пытались препятствовать россиянам войти в здание, чтобы проголосовать.

Напомним, ранее власти Украины выступили против проведения выборов в Госдуму на территории страны. Официальный Киев также требовал отменить голосование в Крыму. В Москве требование назвали «смехотворным». Выборы были организованы на территории посольства в Киеве и в консульствах РФ в других городах.

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