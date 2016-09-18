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В Турции мужчина напал на женщину за ношение шорт

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, ранее ему был поставлен диагноз «маниакальная депрессия»

Полиция Турции задержала мужчину, который напал на женщину из-за ее одежды. Злоумышленника разозлило, что на женщине были шорты, и он с криком: «Те, кто носит шорты, должны умереть!» ударил ее по лицу.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Доган», инцидент произошел накануне в районе Ускюдар азиатской части Стамбула. В полиции мужчина заявил, что его разозлили та одежда, в которой женщина была в автобусе, и назвал ее «неподходящей». Он также сказал, что не смог сдержаться.

Отмечается, что мужчина был психически болен, ему был поставлен диагноз «маниакальная депрессия». Кроме того, нападавший работал в сфере обеспечения безопасности.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Турции мужчина напал на женщину за ношение шорт

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, ранее ему был поставлен диагноз «маниакальная депрессия»

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