Владимир Путин не стал брать выходной в день голосования

Президент России Владимир Путин посетил избирательный участок и проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Глава государства рассказал, что ему есть за кого голосовать, и заверил, что в воскресенье намерен еще и поработать.

Избирательный участок №2151 расположен в здании Российский академии наук. Владимир Путин неоднократно голосовал именно здесь. В этот раз президент отметил, что всё хорошо организовано и на участке приятная атмосфера. Участие президента в голосовании отразилось на работе УИК: были усилены меры безопасности — осуществлялся досмотр вещей, на участок пускали только по прописке. Однако когда Владимир Путин приехал голосовать, никаких перекрытий не было, избиратели свободно проходили в здание.

Владимир Путин сел за стол и предъявил паспорт члену участковой избирательной комиссии. Президент получил два бюллетеня, секунд 40 провел в кабинке для голосования и отправился к прозрачной урне. Журналисты спросили у главы государства, будет ли он отмечать результат выборов. Президент улыбнулся, вернулся к членам УИК, поблагодарил за работу и вновь подошел к журналистам.

— Поеду на работу, — сказал Владимир Путин.

У главы государства поинтересовались, не против ли всех он голосовал, хотя такой графы в бюллетенях давно нет.

— Почему же? У меня есть за кого голосовать. Вы разве не знаете? — ответил президент.

По словам председателя участковой комиссии Виктора Лындина, на момент приезда президента явка составила 13%, но обычно на этом участке граждане активнее голосуют после обеда. Явка действительно росла, время от времени перед столами членов УИК выстраивалась очередь. Виктор Лындин не в первый раз возглавляет участок, где голосует Владимир Путин. Что, видимо, запомнилось президенту. «Известиям» Виктор Лындин рассказал, что в прошлом году на 90-летний юбилей его матери пришел подарок от Владимира Путина: открытка и сервиз.

До президента на участке проголосовал кандидат в депутаты Сергей Бабурин. Как рассказал председатель УИК, здесь же голосуют глава Олимпийского комитета России Александр Жуков (в этот раз взявший открепительное удостоверение) и председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. На участке был и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который признался, что сам проголосовать еще не успел.

Наблюдатели отметили, что введенный режим безопасности, конечно, сказывается на комфортности работы и голосования, но выразили уверенность, что на президентском участке точно не будет нарушений при подсчете голосов.