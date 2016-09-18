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Опубликовано видео избиения россиянина у посольства РФ в Киеве

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Правоохранители вмешиваются в ситуацию уже после того, как гражданин РФ оказывается на земле

Украинские радикалы избили гражданина России, который собирался проголосовать на выборах в Государственную думу, у посольства РФ в Киеве.

На записи видно, как россиянин направляется ко входу в здание, но его останавливают националисты, блокировавшие вход. Позже между гражданином России и депутатом Киевсовета от националистической партии «Свобода» Игорем Мирошниченко начинается словесная перепалка. После этого россиянина оттесняют от входа, валят на землю и избивают ногами. При этом правоохранители вмешиваются в ситуацию уже после того, как гражданин России оказывается на земле. Видео инцидента опубликовал телеканал «112 Украина».

Напомним, ранее власти Украины выступили против проведения выборов в Госдуму на территории страны. Официальный Киев также требовал отменить голосование в Крыму. В Москве требование назвали «смехотворным».

В ночь на 17 сентября около 20 радикалов напали на посольство РФ в Киеве, забросав его территорию дымовыми шашками. Однако выборы были организованы на территории посольства в столице Украины и в консульствах РФ в других городах.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Опубликовано видео избиения россиянина у посольства РФ в Киеве

Правоохранители вмешиваются в ситуацию уже после того, как гражданин РФ оказывается на земле

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