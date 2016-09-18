Опубликовано видео избиения россиянина у посольства РФ в Киеве

Правоохранители вмешиваются в ситуацию уже после того, как гражданин РФ оказывается на земле
Украинские радикалы избили гражданина России, который собирался проголосовать на выборах в Государственную думу, у посольства РФ в Киеве.
На записи видно, как россиянин направляется ко входу в здание, но его останавливают националисты, блокировавшие вход. Позже между гражданином России и депутатом Киевсовета от националистической партии «Свобода» Игорем Мирошниченко начинается словесная перепалка. После этого россиянина оттесняют от входа, валят на землю и избивают ногами. При этом правоохранители вмешиваются в ситуацию уже после того, как гражданин России оказывается на земле. Видео инцидента опубликовал телеканал «112 Украина».
Напомним, ранее власти Украины выступили против проведения выборов в Госдуму на территории страны. Официальный Киев также требовал отменить голосование в Крыму. В Москве требование назвали «смехотворным».
В ночь на 17 сентября около 20 радикалов напали на посольство РФ в Киеве, забросав его территорию дымовыми шашками. Однако выборы были организованы на территории посольства в столице Украины и в консульствах РФ в других городах.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.