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Крым усиливает меры безопасности на границе с Украиной

Об этом заявила прокурор Наталья Поклонская

В Крыму усилены меры безопасности на границе с Украиной, рассказала прокурор республики Наталья Поклонская. Жители Крыма, напоминают «Известия», впервые голосуют на выборах в Государственную думу РФ.

По словам Поклонской, сотрудники из погрануправления, из управления ФСБ «все начеку».

«Граница работает в усиленном режиме. Наши ребята из погрануправления, из управления Федеральной службы безопасности все работают, все начеку, всё на контроле», — сказала журналистам Поклонская.

«Крымчане могут спокойно прийти на избирательные участки, все правоохранительные органы и соответствующие структуры и ведомства работают в усиленном режиме. Крымчанам нечего бояться», — приводит слова Поклонской «РИА Новости».

Всего в Крыму образовано три одномандатных округа, в воскресенье могут проголосовать 1,8 млн жителей полуострова.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Крым усиливает меры безопасности на границе с Украиной

Об этом заявила прокурор Наталья Поклонская

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