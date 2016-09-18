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Воскресенье,
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Матвиенко: РФ будет продолжать переговоры по перемирию в Сирии

Спикер Совета Федерации считает, что для достижения результатов необходима координация усилий России и США

Российская Федерация будет продолжать переговоры о достижении перемирия в Сирии. Также Россия намерена прилагать усилия по реализации достигнутых соглашений, заявила журналистам в воскресенье спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы будем продолжать переговоры, прилагать усилия, чтобы договоренности выполнялись, потому что другого пути остановить кровопролитие на несчастной земле Сирии нет», — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

Политик уточнила, что результатов не будет, пока не будет общих договоренностей, какие организации являются террористическими, где они находятся, и не будет координации усилий России и США.

Четыре авиаудара международная коалиция нанесла по правительственным войскам Сирии в субботу. Сообщалось о 62 погибших и сотне раненых военнослужащих. Сразу после авиаударов боевики совершили попытку наступления на сирийскую армию. МИД РФ, комментируя произошедшее, отметил, что США не координируют свои действия в Сирии. Москва полагает, что подобное развитие событий может поставить под угрозу исполнение соглашений, достигнутых в Женеве Россией и США.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Матвиенко: РФ будет продолжать переговоры по перемирию в Сирии

Спикер Совета Федерации считает, что для достижения результатов необходима координация усилий России и США

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