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В результате крушения речного парома в Таиланде погибли 13 человек

Десятки пассажиров судна числятся пропавшими без вести

В Таиланде 13 человек стали жертвами крушения речного парома, который частично затонул после удара об опору моста через реку Чаопрайя, сообщили в местной полиции. По данным ведомства, судьба десятков пассажиров до сих пор остается неизвестной.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в 80 км к северу от Бангкока в 16.00 по местному времени (12.00 мск). На борту судна находилось 150 таиландских мусульман, которые возвращались домой после религиозного праздника в провинции Аюттхайя. Паром врезался в опору моста, резко накренился на правый борт и частично затонул. Среди погибших есть дети.

Отмечается, что многим из находившихся на борту удалось спастись, однако точное число людей, пропавших без вести, остается неизвестным.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В результате крушения речного парома в Таиланде погибли 13 человек

Десятки пассажиров судна числятся пропавшими без вести

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