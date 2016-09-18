В Крыму из-за грозы были обесточены избирательные участки

Из-за ухудшения погодных условий и грозы в Крыму были обесточены избирательные участки в четырех регионах полуострова, сообщил председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев.

«Произошло отключение электроэнергии. По состоянию на 15.05 это центр Судака, Кировский район, город Алушта, Старый Крым», — приводит «РИА Новости» заявление главы избиркома РК.



По его словам, причиной перебоев электропередачи стала гроза. Михаил Малышев также отметил, что «Крымэнерго» уже в курсе ситуации и электрики сейчас работают над устранением неполадок.

При этом председатель избирательной комиссии республики пояснил, что инцидент не скажется на ходе голосования, поскольку избирательные участки обеспечены бесперебойниками.

Ранее главное управление МЧС РФ по Республике Крым объявило штормовое предупреждение. В регионе до 19 сентября ожидаются сильные ливни, грозы, град, усиление ветра при порывах до 20–25 м/с.