В мае 2017 года НАТО разместит в Прибалтике новые «силы сдерживания»

Новая группировка «сил сдерживания» НАТО появится в Прибалтике в мае 2017 года. Некоторые подразделения прибудут в регион раньше основной части группы, заявил глава военного комитета НАТО Петр Павел.

Генерал отметил, что силы НАТО должны служить «при необходимости» силам наступления, а не только быть средствами сдерживания, со ссылкой на The Wall Street Journal передает «РИА Новости».

На конференции военного комитета НАТО, проходящей в хорватском Сплите, Петр Павел напомнил, что, согласно договоренности, достигнутой в июле, в Латвию прибудут канадские войска, в Литву — подразделения бундесвера, в Эстонии разместятся военнослужащие из Великобритании.

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