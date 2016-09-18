Губернатор Нью-Йорка признал, что взыв бомбы в Нью-Йорке был терактом

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что связь сегодняшнего взрыва в районе Челси, в результате которого пострадали 29 человек, с международным терроризмом до сих пор не была установлена.



«На данный момент нет свидетельств о связях этого инцидента с международным терроризмом. Но расследование пока находится на ранней стадии», — приводит «РИА Новости» заявление Эндрю Куомо.



При этом губернатор признал, что прогремевший взрыв в Нью-Йорке был терактом, но он не был связан с международным терроризмом и ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ).



Он также отметил, что угрозы для жителей города после взрыва, прогремевшего 17 сентября, больше нет.

