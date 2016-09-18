Минобороны заявило о нарушении режима прекращения огня в Сирии

Режим прекращения огня в Сирии к настоящему моменту соблюдает только лишь сирийская армия. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение шестых суток действия режима прекращения огня, только сирийские правительственные войска реально соблюдают мораторий на ведение боевых действий. Террористы в САР используют режим перемирия для восстановления сил и подготовки к боям вместо обещанного США размежевания оппозиции и боевиков», — приводит его слова пресс-служба военного ведомства.

Конашенков отметил, что особенно напряженная ситуация наблюдается в Алеппо, где идет активное перемещение живой силы и техники боевиков.

Представитель Минобороны также сообщил об увеличении количества обстрелов позициий сирийских войск и населенных пунктов со стороны террористов.

«Ни одного контакта с представителями какой-либо «умеренной оппозиции» по вопросам прекращения огня до сих пор нет. Все наши обращения к американской стороне предоставить нам контакты «умеренных оппозиционеров» или повлиять на них, ни к чему не приводят. Наоборот количество обстрелов позиций сирийских войск и населенных пунктов со стороны боевиков увеличивается», — сказал он.

Напомним, ранее министерство обороны РФ сообщило об авиаударе международной коалиции, возглавляемой США, по сирийским войскам, находящимся в окружении боевиков. В результате ударов погибли 62 военных, около 100 были ранены. При этом в Соединенных Штатах подтвердили факт авиаударов и выразили сожаление в связи с гибелью сирийских военнослужащих. Как пояснили в пентагоне, удары попали по позициям армии ошибочно, их целью являлись боевики.

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