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В Одессе националисты на пропускают россиян в здание генконсульства РФ

Граждане России, шедшие на выборы, вынуждены были уйти, так как другого входа в здание нет

Избирательный процесс в генеральном консульстве РФ в Одессе приостановлен, так как возле здания дипмиссии радикалы возобновили незаконные действия. Представители националистических организаций стоят у входа в здание и не пропускают избирателей.

Двое граждан, шедших на выборы, вынуждены были уйти, так как другого входа в генконсульство нет.

«Известия» утром в воскресенье сообщили, что националисты пытались заблокировать вход в генконсульство РФ в Одессе. Однако действия радикалов были пресечены полицейскими.

В настоящее время около здания генконсульства РФ на Украине находятся представители запрещенного в России «Правого сектора», передает РИА Новости.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В Одессе националисты на пропускают россиян в здание генконсульства РФ

Граждане России, шедшие на выборы, вынуждены были уйти, так как другого входа в здание нет

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Леонид Поляков

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