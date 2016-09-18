Пьяный мужчина начал стрелять на избирательном участке под Челябинском

Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу из обреза ружья на избирательном участке в Увельском районе Челябинской области. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В Увельском районе сегодня нетрезвый мужчина пришел на избирательный участок с обрезом ружья и открыл стрельбу. В итоге никто не пострадал, только были выбиты окна. Подозреваемый сразу же был задержан полицией», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

При этом в территориальной избирательной комиссии сообщили, что стрельбу открыл местный житель.

Ранее в воскресенье «Известия» писали о мужчине, угрожавшем взрывом на избирательном участке в Армянском переулке в центре Москвы. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в одно из отделений столичной полиции. По предварительным данным, злоумышленником оказался уроженец Вологодской области. При досмотре у него не было обнаружено никаких опасных предметов. В ближайшее время мужчине предстоит пройти проверку на вменяемость.