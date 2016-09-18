ЦИК подготовит доклад президенту по итогам выборов

Центральная избирательная комиссия подготовит доклад президенту России Владимиру Путину по итогам выборов в 2016 года, об этом «Известиям» рассказал член ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что сейчас комиссией ведется работа по сбору и анализу информации о проблемах, возникших в ходе голосования. Обращений, связанных с нарушениями законодательства, по информации Николая Булаева, поступает немного.

- Явка на данный момент достойная. Надеюсь, что положительная динамика сохранится до 21 часа, когда закончится голосование в Калининградской области – самом западном регионе страны, - рассказал он.

Николай Булаев отметил, что в планах ЦИКа - начать работу с новым составом парламента. Он рассказал, что в октябре-ноябре пройдет научно-практическая конференция с участием депутатов разного уровня, представителей научного сообщества, политиков и экспертов, на которой будут обсуждаться необходимые изменения законодательства. По его словам, значительная часть сегодняшних жалоб связанна с отсутствием должного уровня подготовки самих участников выборов.

- В нашем понимании обучение должно проходить не только перед выборами, а на постоянной основе, - заявил Николай Булаев. – Обучаться должны и кандидаты, и члены их команд и штабов.

Готовящийся в ЦИКе доклад для президента по итогам выборов может стать ежегодным, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, необходимость такого документа назрела. Так как в докладе отразятся тенденции последней кампании, это поможет разработать необходимые меры для совершенствования избирательного законодательства. Решение о рлдготовке доклада эксперт назвал логичным и обоснованным.

- Доклад о соблюдении избирательных прав очень востребован, потому что нужно системно подойти к этому вопросу – собрать все факты нарушений, выстроить их определенным образом, оценить, каким образом избирательные система реагирует на нарушения, и как она гарантирует и защищает права граждан в этой области, - пояснил он, отметив, что ранее заявлял о необходимости такого документа на заседание общественного совета при ЦИК.

В Единый день голосования 18 сентября 2016 года россияне выбирают депутатов Госдумы, во многих регионах страны также проходят местные выборы разных уровней. Парламентские выборы проводятся по смешенной системе – половина депутатов избираются по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. В выборах участвуют 14 политических партий.