Росберг выиграл Гран-при Сингапура и возглавил общий зачет «Формулы-1»

Немецкий пилот «Формулы-1» Нико Росберг, представляющий команду Mercedes, победил на Гран-при Сингапура. Вторым финишировал Даниэль Риккардо (Red Bull), третьим — Льюис Хэмилтон (Mercedes). Россиянин Даниил Квят, который выступает за команду Toro Rosso, пришел к финишу девятым.

KVY: " I loved racing today. Good to feel the passion. I'm back to normal" #SingaporeGP pic.twitter.com/iW7PzGvMnM — Formula 1 (@F1) 18 сентября 2016 г.

После победы на 15-м этапе турнира «Формулы-1» Росберг вышел в лидеры общего зачета чемпионата, завоевав 273 очка. Для Росберга это была 200-я гонка и 22-я победа в карьере. Кроме того, это третья подряд победа Росберга в текущем чемпионате после успехов в Спа и Монце.

В Кубке конструкторов продолжает лидировать Mercedes, далее идут Red Bull и Ferrari.

Следующий этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Малайзии пройдет с 30 сентября по 2 октября.



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