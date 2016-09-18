ИГИЛ взяло ответственность за нападение в Миннесоте

Ранее начальник местной полиции не стал называть произошедшее терактом
Боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) взяли на себя ответственность за нападение в торговом центре в американском городе Сент-Клауд (штат Миннесота). Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на заявление боевиков.
«Нападение в Миннесоте накануне совершил солдат ИГИЛ», — приводит текст заявления издание.
Ранее в воскресенье «Известия» сообщали о нападении: выкрикивая религиозные лозунги, мужчина ранил восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что подозреваемый в совершении нападения был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. При этом начальник местной полиции не стал называть произошедшее терактом и заявил, что мотивы нападения злоумышленника пока не установлены.
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