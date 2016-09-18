Валентина Матвиенко проголосовала на одном из участков в Москве

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную думу. Спикер Совфеда проголосовала на участке №90 в Центральном округе Москвы.

«Эта избирательная кампания отличалась высокой политической конкуренцией. За места в Думе борются 14 политических партий, всем им были предоставлены равные возможности участвовать в дебатах», — сказала Валентина Матвиенко журналистам.

По словам спикера СФ, выборы проходят организованно.

«В ходе нынешнего голосования поступает гораздо меньше жалоб. Каждая из них внимательно разбирается», — отметила она.

Напомним, выборы в Государственную думу проходят по смешанной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. В этот же день проходят выборы в региональные заксобрания, а также проходит более 5 тыс. муниципальных кампаний.

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