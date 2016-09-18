В Одессе произошла драка между полицией и радикалами

В настоящий момент потасовка продолжается
Возле здания консульства России в Одессе происходит драка между сотрудниками правоохранительных органов и украинскими националистами.
Радикалы бросили несколько камней в здание консульства. После этого полиция оттеснила их от входа в консульство, и на какой-то момент потасовка прекратилась, но позже радикалы побежали вниз по улице от консульства, где их настигли правоохранители и начали задерживать. В настоящее время потасовка продолжается, передает агентство «РИА Новости» с места событий.
Ранее националисты попытались не пустить в консульство гражданку России, пришедшую проголосовать на выборах в Государственную думу.
Напомним, ранее власти Украины выступили против проведения выборов в Госдуму на территории страны. Официальный Киев также требовал отменить голосование в Крыму. В Москве требование назвали «смехотворным». Выборы были организованы на территории посольства в Киеве и в консульствах РФ в других городах.
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