В Одессе произошла драка между полицией и радикалами

Возле здания консульства России в Одессе происходит драка между сотрудниками правоохранительных органов и украинскими националистами.

Радикалы бросили несколько камней в здание консульства. После этого полиция оттеснила их от входа в консульство, и на какой-то момент потасовка прекратилась, но позже радикалы побежали вниз по улице от консульства, где их настигли правоохранители и начали задерживать. В настоящее время потасовка продолжается, передает агентство «РИА Новости» с места событий.

Ранее националисты попытались не пустить в консульство гражданку России, пришедшую проголосовать на выборах в Государственную думу.

Напомним, ранее власти Украины выступили против проведения выборов в Госдуму на территории страны. Официальный Киев также требовал отменить голосование в Крыму. В Москве требование назвали «смехотворным». Выборы были организованы на территории посольства в Киеве и в консульствах РФ в других городах.

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