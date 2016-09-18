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МВД отметило снижение уровня преступности в день выборов

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой

В день проведения выборов в Государственную думу РФ уровень преступности в стране существенно снизился, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой.

«Мы регистрируем существенное снижение преступлений на территории РФ по всем видам преступлений. Сегодня в охране задействовано более 300 тыс. человек вместе с нашими коллегами из Нацгвардии и казачества», — заявил Александр Горовой на пресс-конференции в ЦИК.

При этом сегодня, как сообщает первый зампред МВД, правоохранительные органы зафиксировали ряд серьезных нарушений. В частности, в одном из сельских населенных пунктов Челябинской области мужчина пришел на избирательный участок с обрезом охотничьего ружья и открыл стрельбу. Нарушитель был задержан сотрудниками полиции. Кроме того, Александр Горовой напомнил о том, что в Москве на участок в Армянском переулке один из жителей Вологодской области пронес муляж бомбы и пытался сорвать выборы.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

МВД отметило снижение уровня преступности в день выборов

Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой

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