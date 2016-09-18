МВД не выявило «каруселей» на выборах в Алтайском крае

МВД России не зафиксировало «каруселей» на выборах в Госдуму РФ на территории Алтайского края, сообщил первый замглавы внутриполитического ведомства Александр Горовой.



«По тем докладам, которые я имею, час назад факта проведения «каруселей» на территории Алтайского края мы не видим», — сообщил замминистра журналистам на брифинге в ЦИК.

Ранее председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова сообщила, что выборы в регионе прошли без конфликтов, несмотря на размещение в социальных сетях публикаций, в которых сообщалось о том, что в Барнауле якобы применялись «карусели» и «круизные голосования». По ее словам, все материалы, размещенные в Сети, были переданы ГУ МВД.



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