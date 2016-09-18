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Космонавты, не вылетевшие к МКС на «Союзе МС-02», вернутся в Москву

Ранее «Роскосмос» объявил о переносе пуска космического корабля по техническим причинам

Космонавты, которые не смогли прибыть на борт Международной космической станции на из-за переноса запуска космического корабля «Союз МС-02», возвращаются в Москву, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Самолет с космонавтами вернется в Москву завтра», — приводит ТАСС сообщение источника.

Отмечается, что в Москву должны вернуться российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу и их дублеры.

Напомним, 17 сентября руководство корпорации «Роскосмос» приняло решение о переносе запланированного на 23 сентября 2016 года пуска космического корабля «Союз МС-02» по техническим причинам.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Космонавты, не вылетевшие к МКС на «Союзе МС-02», вернутся в Москву

Ранее «Роскосмос» объявил о переносе пуска космического корабля по техническим причинам

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