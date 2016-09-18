В 20.00 закрылись избирательные участки в Москве

В Москве закрылись избирательные участки. По данным Мосгоризбиркома, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 28,62%, всего проголосовали 2,129 млн человек.

По состоянию на 15.00 проголосовали 19,11% жителей Москвы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В Нагатинском избирательном округе проголосовали 30,24%, Преображенский округ находится на втором месте с 30,10%, Центральный — на третьем месте с 26,49%.