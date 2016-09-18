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В 20.00 закрылись избирательные участки в Москве

По состоянию на 18.00 явка москвичей на выборах в Государственную думу составила 28,62%

В Москве закрылись избирательные участки. По данным Мосгоризбиркома, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 28,62%, всего проголосовали 2,129 млн человек.

По состоянию на 15.00 проголосовали 19,11% жителей Москвы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В Нагатинском избирательном округе проголосовали 30,24%, Преображенский округ находится на втором месте с 30,10%, Центральный — на третьем месте с 26,49%.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

В 20.00 закрылись избирательные участки в Москве

По состоянию на 18.00 явка москвичей на выборах в Государственную думу составила 28,62%

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