Гол Игнашевича обеспечил ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

В седьмом туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ЦСКА на выезде победил «Крылья Советов» (2:1). Автором победного гола стал 37-летний защитник армейцев Сергей Игнашевич (77-я минута). В первом тайме команды обменялись голами. В составе хозяев точным ударом отметился Дмитрий Ятченко (44-я минута), у гостей — Александр Головин (7-я минута).



Благодаря этой победе ЦСКА набрал 17 очков и закрепился на втором месте в РФПЛ. «Спартак» с 19 баллами остался лидером. «Крылья Советов» набрали два очка в первых семи турах и занимают последнее место.



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

