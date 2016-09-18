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Гол Игнашевича обеспечил ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Армейцы закрепились на втором месте в турнирной таблице

В седьмом туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) ЦСКА на выезде победил «Крылья Советов» (2:1). Автором победного гола стал 37-летний защитник армейцев Сергей Игнашевич (77-я минута). В первом тайме команды обменялись голами. В составе хозяев точным ударом отметился Дмитрий Ятченко (44-я минута), у гостей — Александр Головин (7-я минута). 

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 17 очков и закрепился на втором месте в РФПЛ. «Спартак» с 19 баллами остался лидером. «Крылья Советов» набрали два очка в первых семи турах и занимают последнее место.

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Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Гол Игнашевича обеспечил ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Армейцы закрепились на втором месте в турнирной таблице

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Сергей Лисин

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