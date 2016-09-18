Мэр Нью-Йорка: мотив преступников, заложивших бомбу, пока неизвестен

Мотив преступников, организовавших взрыв в нью-йоркском районе Челси, остается неизвестным, сообщил мэр города Билл де Блазио.



Он отметил, что городские власти знают о том, что сработало взрывное устройство, но пока не торопятся с выводами.

«Но впереди у нас много работы, чтобы мы могли сказать, какова была мотивация — была ли это политическая или личная мотивация. Что это было, мы еще не знаем. Эта работа должна продолжиться», — приводит «РИА Новости» заявление градоначальника. Он также отметил, что сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением этого вопроса.

Напомним, взрыв в районе Челси в Нью-Йорке прогремел вечером 17 сентября. В результате инцидента пострадали 29 человек.